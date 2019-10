Emily Ratajkowski infiamma Instagram: il costume è troppo piccolo, e il pericolo di incorrere in un incidente “piccante” è dietro l’angolo…

Emily Ratajkowsky è una supermodella e attrice statunitense, ha raggiunto la massima notorietà per l’apparizione in topless nel video musicale di Robin Thicke: Blurred Lines. Oltre che per il video di Thicke ha fatto un’altra apparizione anche nel video dei Maroon 5: Love Somebody. La super modella ha un fisico davvero scolpito e invidiabile ed ha sfilato per le passerelle di tutto il mondo, per i marchi più in vista nel settore della moda. E proprio per la sicurezza acquistata in passerella che Emily posta sui suoi canali social ufficiali scatti davvero bollenti, come l’ultimo pubblicato qualche minuto fa in cui, con un costume troppo piccolo, l’incidente piccante potrebbe essere dietro l’angolo.

Emily Ratajkowski, il costume è troppo piccolo: incidente ‘piccante’

La giovane e bellissima Emily Ratajkowski non ha problema alcuno a mostrarsi in tutto il suo splendore su Instagram. La modella può vantare un corpo davvero scultoreo, con delle forme sode e armoniose. Emily Ratajkowski fa parte di un movimento di risoluzione dei problemi di salute delle donne: Planned Parenthood, di cui ne è portavoce. Ma proprio gli scatti che condivide continuamente sui social le sono valsi sia tante critiche, che tanti messaggi di sostegno per il modo in cui esprime la propria sensualità. Il profilo instagram ufficiale di Emily Ratajkowski è una vera e propria galleria d’arte in cui la modella espone se stessa senza filtri e in modo diretto. Ma lo scatto pubblicato poco fa lascia ben poco all’immaginazione. Emily è sulla spiaggia e stesa sul lettino con un cappellino leopardato in testa, mette in mostra le labbra carnose e il fisico mozzafiato. Indossa in mini costume nero che le copre appena il suo Lato A abbondante, ma è una modella esperta e conosce certamente tutte le pose per far si che non esca nulla fuori, da dove non dovrebbe!