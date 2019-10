Filippo Bisciglia, parla mamma Elisabetta: “Ecco perché ha pianto in diretta ad Amici Celebrities”; la confessione della mamma al settimanale Di Più.

Durante l’ultima puntata di Amici Celebrities, uno dei concorrenti più amati dello show non ha saputo trattenere le emozioni. Si tratta di Filippo Bisciglia, che durante l’esibizione nel brano Portami a ballare non è riuscito a portare a termine l’esibizione: il conduttore di Temptation Island Vip si è commosso. E in diretta, ha rivelata di averla dedicata alla mamma, che ha superato tante battaglie. Ed è stata proprio mamma Elisabetta, in un’intervista a Di Più a svelare qualche dettaglio in più sul periodo buoi che hanno dovuto affrontare in famiglia. Ecco le sue parole.

Filippo Bisciglia, parla mamma Elisabetta: “Ho affrontato un tumore, Filippo mi è stato sempre vicino”

È stata Portami a ballare la canzone che Filippo non è riuscito a cantare fino alla fine. Il brano, dedicato all’amore materno, ha colpito troppo il concorrente di Amici Celebrities, che non ha trattenuto le lacrime. Durante l’esibizione, Filippo ha pensato alla sua mamma, la signora Elisabetta, alla quale è legatissimo. Ed è stata proprio lei a Di Più a raccontare qualcosa in più sulla battaglia di cui ha accennato qualcosa Bisciglia. La donna ha affrontato un tumore, dal quale è guarita, ma non è stato facile per Filippo e la sorella affrontare quel periodo. “Filippo mi è stato sempre accanto, col suo modo di fare così dolce: mi faceva stare male vederlo preoccupato”, dichiara la donna, che si ritiene super fortunata ad avere dei figli come i suoi. “Non mi mollano un attimo, siamo una famiglia molto unita”. Parole dolcissime, quelle della mamma di Filippo. Che è ancora in gara ad Amici Vip: sarà lui ad aggiudicarsi la vittoria finale? Non ci resta che attendere la prossima puntata del talent!