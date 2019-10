Francesca Cipriani tra sesso e castità: “Ho voglia di fare le polpette”

Francesca Cipriani a Pomeriggio Cinque, mentre si parla di sesso e castità, ha esclamato: “Ho voglia di fare le polpette”. L’argomento fa molto discutere…

Si parla di castità, oggi, a Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso apre una polemica immensa con diversi personaggi molto interessanti in studio. Da Raffaello Tonon (casto) a Malena, fino a Francesca Cipriani. Ed è proprio di quest’ultima che vogliamo parlare in questo articolo riportando alcune sue citazioni spuntate fuori nel programma condotto da Barbara D’Urso. Per vedere foto e post di Instagram di Francesca Cipriani puoi farlo direttamente da QUI senza doverti necessariamente spostare su altre piattaforme.

Francesca Cipriani: “Ho voglia di fare le polpette”

Più volte, in televisione, quindi pubblicamente, Francesca Cipriani ha detto di essere in astinenza dal sesso. Anzi, in realtà dice di non avere proprio l’occasione. Insomma, fa strano se detto da una bellissima ragazza come lei. Oggi, la Cipriani si è presentata in studio, con una delle sue ‘sobrie’ (come le definisce la D’Urso) scollature. Quando la presentatrice le ha chiesto della sua ‘situazione’, lei ha esclamato: “Barbara io ho voglia di innamorarmi, di fare le polpette”. Insomma, non sappiamo cosa abbiano a che fare le polpette con il sesso ma è stato molto simpatico sentirlo esclamare da Francesca con tutta quella solarità. Bisogna dire, infatti, che ogni volta che c’è lei in tv avviene una vera e propria esplosione di luce ed allegria.

L’inviata di Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso voleva celebrarla come nuova inviata di Pomeriggio Cinque perché è andata in giro, munita di microfono e telecamere, in dei mercati rionali per chiedere alle persone da quanto tempo non fanno l’amore con il proprio partner. Insomma, un qualcosa di abbastanza emozionante per la Cipriani che ha manifestato la sua contentezza in studio mentre erano in diretta. Allora, a quel punto, Barbara le ha chiesto: “Ma, scusa, non t’eri accorta che avevi fatto l’inviata per Pomeriggio Cinque in questo servizio?”. “Ma sì, che bello, adesso è ufficiale”, ha ribattuto lei. Il tutto, sempre in tono scherzoso e con aria divertita.