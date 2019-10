Gabriele Pippo e Silvia Tirado insieme dopo Temptation Island Vip: interviene il papà Pippo Franco con un post su Instagram

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island Vip che ha visto gli ultimi tre falò di confronto tra Serena e Pago, Alex e Delia, Gabriele e Silvia.

Il falò di questi ultimi, in particolare, è stata una grande sorpresa per i telespettatori che non si aspettavano che Gabriele Pippo perdonasse la sua fidanzata Silvia Tirado, dopo gli atteggiamenti avuti nel villaggio delle fidanzate.

Nonostante il confronto acceso, i due sono usciti insieme dal programma.

Oggi papà Pippo Franco è intervenuto sulla scelta, scrivendo su Instagram un post dedicato al figlio.

Non si esprime molto sui social, ma questa volta il celebre Pippo Franco ha pubblicato un post su Instagram dedicato a suo figlio Gabriele, reduce dall’ultima puntata di Temptation Island Vip.

I telespettatori non hanno approvato la sua scelta di uscire dal programma insieme a Silvia. Inizialmente stava per andarsene solo, ma poi con l’aiuto di Alessia Marcuzzi, è riuscito a ragionare e ha concesso alla ragazza un’altra possibilità.

Alla luce di tutto questo, Pippo Franco ha riservato queste parole per il figlio: “Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro.”

Il pensiero è una riflessione di Charlie Chaplin.

In sostanza il papà ha consigliato a Gabriele di guardare solo dentro il suo cuore, isolandosi dallle chiacchiere sulla sua love story.