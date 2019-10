Chi è Gianfranco Enardu: età, carriera e moglie del fratello maggiore di Serena ed Elga, le due ex troniste di Uomini e Donne.

Serena Enardu è stata una delle protagoniste di Temptation Island Vip. Durante il suo difficile percorso nel reality di Canale 5, ha potuto contare sul sostegno, anche da lontano, della sua adorata sorella gemella Elga. Le due sono davvero legatissime e dai social è possibile ammirare lo splendido rapporto che le unisce. Ma sapevate che le Enardu hanno anche un fratello? Si chiama Gianfranco, ed ha sei anni in più alle sorelle. Conosciamolo meglio.

Chi è Gianfranco Enardu: età, carriera e moglie del fratello di Serena ed Elga

Gianfranco Enardu, 49 anni, è il fratello maggiore di Elga e Serena, le due gemelle diventate famose grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. A differenza delle sorelle, Gianfranco è poco avvezzo al mondo della tv. Ha lavorato come socio nella gestione del call center di famiglia ed ha realizzato il suo più grande sogno: un marchio che produce birra artigianale sarda, da lui creato. Il nome del marchio è Kalaritana, da Kalaris, che è uno dei tanti modi in cui veniva chiamata anticamente la città di Cagliari. Per quanto riguarda l’amore, Gianfranco ha trovato quello vero. Il fratello delle gemelle si è sposato nel 2015 con la bellissima influencer Silvia Spanu, dalla quale ha avuto il piccolo Alessandro. I tre formano una famiglia molto unita: l’amore tra la coppia procede a gonfie vele. Ecco una foto postata dalla moglie di Gianfranco:

A differenza della moglie e delle sorelle, Gianfranco è molto più riservato sul mondo social. Il suo profilo ufficiale è privato, nonostante abbia più di 4 mila followers. Ma sebbene Gianfranco non si mostri spesso sui social, tra i tre fratelli Enardu c’è un rapporto davvero speciale. E voi, sapevate che le gemelle Enardu avessero anche un fratello?