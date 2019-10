Jennifer Aniston è su Instagram: tra i ‘follow’ c’è anche lui, la conferma

Jennifer Aniston è su Instagram: finalmente, anche lei è arrivata nel mondo social e c’è già un particolare che non poteva di certo passare inosservato

Jennifer Aniston è sbarcata su Instagram! Finora è sempre rimasta a debita distanza dai social, non aveva mai aperto un profilo tutto suo. Adesso, però, ecco che arriva su Instagram, una delle piattaforme più utilizzate dai giovani. E’ stato già molto bello aver visto il suo account finalmente sul social network, ma abbiamo anche appena scoperto che la prima foto che ha postato è un selfie in compagnia dell’indimenticabile cast di “Friends“! Un programma che appassionato milioni di persone e che è stato molto seguito a suo tempo. La generazione anni ’90 saprà sicuramente di cosa stiamo parlando!

Jennifer Aniston sbarca su Instagram: la prima foto manda in delirio i follower

Cinquant’anni e non sentirli! Jennifer Aniston è di sicuro uno delle 50enni più belle che esistono al mondo. La prima foto che ha pubblicato sta già letteralmente sbancando tutto. In pochi minuti ha già raggiunto migliaia e migliaia di persone ed altrettanti cuoricini. Appena entrata nel mondo di Instagram, Jennifer Aniston segue già ben 81 profili: non ci sono solo colleghi di lavoro. Tra le persone seguite ci sono anche Reese Witherspoon, Selena Gomez, Justin Timberlake, Jessica Biel, Michelle Obama, Katy Perry, Orlando Bloom e Leonardo DiCaprio.

Ma c’è anche un ‘dettaglio’ che di sicuro non poteva passare inosservato: tra i follow c’è anche l’ex fidanzato Justin Theroux. Ricordate che se ne parlò un bel po’? Sì, entrambi hanno sempre sostenuto di essere rimasti in buoni rapporti e questo gesto ce lo dimostra. Tuttavia, non possiamo sapere se lo stesso sarebbe successo con Brad Pitt perché il famoso attore non c’è ancora su Instagram. Chissà, magari vedendo Jennifer che ha appena fatto il suo ingresso nel mondo social, si convincerà ad aprire un profilo. E a quel punto, poi, di sicuro ne sapremo di più sul loro rapporto.