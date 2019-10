La prova del cuoco, Luisanna Messeri risponde alle critiche: botta e risposta con la Fumagalli

La prova del cuoco, Luisanna Messeri ha risposto alle critiche riguardo le sue pappardelle di castagne, 4 formaggi e peperoncino: ecco il botta e risposta con la Fumagalli.

La puntata di Lunedì 14 ottobre de La Prova del Cuoco ha avuto un momento “particolare” per i due ai fornelli, Luisanna Messeri e Sergio Barzetti, volti storici dello show che va in onda su Rai Uno e condotta da Elisa Isoardi. Si sono sfidati con le ricette della pasta ai formaggi: per la famosa cuoca toscana sono arrivate delle critiche che hanno seguito poi un botta e risposta che ha messo poca allegria nel programma. Ecco cosa è successo.

Un episodio spiacevole in La Prova del Cuoco lunedì 14 ottobre durante una prova di cucina tra Luisanna Messeri e Sergio Barzetti. La sfida era sulle ricette della pasta ai formaggi: la cuoca toscana aveva come compito le pappardelle di castagne, quattro formaggi e peperoncino. Barzetti invece tagliatelle ai formaggi. Per la rossa sono arrivate le critiche.

Dopo aver versato olio e peperoncino sulle sue pappardelle, la Fumagalli ha alzato la paletta dei voti con uno spiacevole 2. Gli altri giudici si sono limitati al 4. La vittoria è andata a Barzetti con la media del 5. A Luisanna è stata criticata l’aggiunta di olio e peperoncino da parte di Fumagalli: la cuoca però non ha esitato a rispondere. “A casa mia va forte, non me ne importa, olio e peperoncino spinge!” la replica. Subito il botta e risposta, “Puoi spingere quello che vuoi e io posso votare ciò che voglio” risponde Cinzia. Un piccolo dialogo poco amichevole ha segnato la puntata di lunedì 14 ottobre di La Prova del Cuoco su Rai 1.