Mihajlovic e la sua battaglia contro la leucemia, parla Gianni Morandi: “Non ascolta i medici che gli dicono di stare attento”

Sinisa Mihajlovic sta combattendo una delle battaglie più difficili che si possa presentare nella vita di un uomo. Una battaglia contro la leucemia che lui sta affrontando da uomo vero, anche se talvolta non ascolta in consigli dei medici. Gianni Morandi, noto cantante ed attore, ha rivelato alcuni retroscena in una recente intervista all’Ansa sul suo rapporto con l’allenatore. Ha detto di conoscerlo bene ed ha anche mostrato tutta la sua vicinanza nei suoi confronti. Ha anche rivelato che spesso si scambiano dei messaggi e si sentono spesso. Insomma, tra i due sembra ci sia un bel rapporto. Queste sono le dichiarazioni appena rilasciate.

Mihajlovic, Gianni Morandi: “E’ un uomo coraggioso”

Gianni Morandi ha voluto parlare di Mihajlovic e della sua battaglia contro la leucemia. Una battaglia dura, difficile, che l’allenatore sta combattendo con tutte le sue forze e da cui tutti sono sicuri ne uscirà vittorioso. Ecco le sue parole: “Lo sento, ci scambiamo dei messaggi, mi dice che lui ce la farà e anche io sono sicuro che ce la farà ma è una battaglia molto dura, è un vero combattente. Lo consideriamo veramente un uomo coraggioso, a parte che ha portato energia straordinaria alla squadra, l’ha salvata l’anno scorso. A Bologna fan di tutto, organizzano le processioni per andare a San Luca, è un momento molto delicato per lui, e sono stati bravi sia il direttore sportivo che il presidente a dire di tenerlo li, la squadra lo segue molto, e lui continua, tanto anche se i medici gli dicono di no ci va lo stesso in panchina, gli ripetono ‘stai attento, basta un niente’, dovrebbe mettere la mascherina, ma lui non ci sente”.

Gianni Morandi ha svelato anche alcuni retroscena inediti su Mihajlovic. Come sappiamo, il mister è un duro. Uno dal carattere forte. Che non sempre ascolta i consigli. Anche i medici non riescono ad avere tutta quest’influenza su di lui: continua a fare di testa sua.