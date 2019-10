Ecco chi è la moglie di Angelo Pintus: tutto quello che c’è da sapere sulla dolce metà del famoso comico e personaggio televisivo.

Angelo Pintus è conosciuto per la sua abilità nel far ridere la gente: dopo un lungo percorso da animatore nei villaggi infatti è giunto negli studi di Colorado e le sue gag sono diventate famose in tutta Italia. Durante una tappa del suo tour, nel 2016, il comico sul palco ha annunciato il suo folle amore avanti a tutto il suo pubblico: ha chiesto alla sua donna, “Mi vuoi sposare?“. Il momento è stato davvero commovente: la sua Michela ha risposto ovviamente sì. Ecco chi è la compagna del comico.

Chi è la moglie di Angelo Pintus: età, lavoro, vita privata

Michela Sturaro è la moglie di Angelo Pintus: la donna ha avuto una proposta di matrimonio da sogno sul palco durante uno spettacolo del comico. Nel corso di un’esibizione del tour, il comico si è inchinato avanti al pubblico ed ha chiesto alla sua donna: “Vuoi sposarmi?”. I presenti nell’arena di Verona hanno alzato dei fogli colorati come a mostrare un cuore: l’evento in diretta su Italia 1 ha avuto un enorme successo e ci furono tantissimi share.

La loro unione è stata festeggiata nel settembre 2017 a Ferrara ed il loro viaggio di nozze ad Ibiza. Angelo lo conosciamo tutti: ma sappiamo qualcosa su lei, Michela? Le curiosità sulla donna del comico sono poche: è emiliana e sui social è attiva e pubblica scatti di se’ con le amiche, con la famiglia e con il suo marito famoso. E’ una bellissima donna: bionda con occhi castani. Insieme formano una coppia splendida e divertente, dato il loro carattere super solare!