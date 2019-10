“Pago a Uomini e Donne”: nuova avventura dopo Temptation Island Vip per il famoso cantante? E’ successo tutto dopo il falò finale di ieri…

La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu è giunta al capolinea. Il viaggio dei sentimenti, Temptation Island Vip, ha messo a dura prova la coppia. Una coppia che è scoppiata alla fine e non poteva essere altrimenti. “Non mi sei venuto a prendere”, “Non potevo decidere per te”, questo uno dei tanti botta e risposta nel falò di confronto finale tra Serena e Pago. Un confronto che è terminato con le lacrime di lui che ad un certo punto ha deciso di andar via. Ha salutato Alessia Marcuzzi ed anche Serena, accarezzandola per l’ultima volta e sussurrandole “Mi raccomando”. Quello che è accaduto sui social proprio in quella serata è clamoroso: le persone si sono riversate su Instagram in particolar modo ed hanno cominciato a scrivere a Pago, sottolineando più volte che adesso sarebbe proprio il caso che ci fosse lui sul trono di Uomini e Donne, prossimamente.

Pago a Uomini e Donne: voce di popolo!

Uomini e Donne è un programma in cui si cerca l’amore. Tra un’esterna, un bacio di troppo, una litigata, una sfuriata di Tina Cipollari ed una segnalazione recapitata a Gianni Sperti, c’è chi riesce a trovare l’amore della sua vita. E perché quest’opportunità dovrebbe essere negata ad uno come Pago? A Temptation Island tutti hanno cominciato ad apprezzarlo ed a stimarlo. Il pubblico lo ama e, stando a quanto vediamo nei commenti alle sue foto dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip, lo vorrebbe sul trono di Uomini e Donne. Maria De Filippi non gli negherebbe un’occasione simile, non trovate?

Chissà. Potrebbe anche darsi che il cantante si rifiuti di partecipare ad un altro programma che abbia a che fare con i sentimenti. Forse, è ancora scottato dalla storia d’amore appena finita. Una storia che, almeno nell’ultimo periodo, è andata avanti a senso unico. In realtà, non si poteva parlare neanche più di coppia dal momento che Serena non è riuscita a dire che lo ama al falò. Non è riuscita a dire che è innamorata di lui. Insomma, un amore finito male. Forse, non tutti si aspettavano fosse finita così. Forse, neanche loro stessi. Eppure…