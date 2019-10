Platinette, in una recente intervista per Diva e Donna, ha fatto una clamorosa confessione sul suo passato: ecco cosa dichiara Mauro Coruzzi.

È uno dei personaggi televisivi più amati, ma anche più controversi. Con la sua risposta sempre pronta e il carattere un po’ ‘peperino’, Mauro Coruzzi è spesso al centro di numerosi dibattiti in diversi salotti televisivi. Attualmente, accanto a Giuliano Peperini e Ornella Vanoni, Platinette è impegnato nella giuria di Amici Celebrities. Dove, come testimoniato in un nostro recente articolo, ha saputo dimostrare, ancora una volta, la sua professionalità nell’esprimere giudizi ed opinioni. È proprio per questo motivo che, in questo ultimo periodo, abbia ancora di più i riflettori puntati addosso. Infatti, pochissimi giorni fa, si è raccontato in una recente intervista per Diva e Donna. Durante la quale si è lasciato andare ad una clamorosa confessione riguardante la sua vita passata. Curiosi di scoprire cosa ha dichiarato? Scopriamolo insieme.

Platinette, la clamorosa confessione sul suo passato

Recentemente, Platinette aveva annunciato il suo ritiro dalla televisione. Anzi, per dirla meglio, aveva annunciato il suo ritiro da Italia Sì. Mauro Coruzzi ha un problema di salute che vuole a tutti i costi risolvere e, da come confessato da lui in prima persona, l’impegno con la trasmissione di Marco Liorni non gli consentiva affatto una buona guarigione. Oltre al suo impegno, però, con Amici Celebrities, pochissimi giorni fa, il buon giudice del talent di Canale 5 ha rilasciato una lunga e toccante intervista per Diva e Donna. Dove, come dicevamo precedentemente, si è lasciato andare ad una clamorosa confessione riguardante il suo passato. Stando a quanto si apprende dalle parole che si possono leggere sul settimanale, sembrerebbe che il buon Coruzzi, in passato, abbia avuto un flirt con un uomo famoso. “Era un giornalista famoso di Torino. Un pezzo grosso che firmava con tanto di foto”, dichiara lo speaker radiofonico sul magazine di Silvana Giacobini. Ecco. È proprio questo che, probabilmente per la prima volta, confessa. Ma a chi si riferisce? Chi lo sa. Ovviamente, Platinette non ha specificato nome e cognome dell’uomo in questione. Ha soltanto specificato che, in seguito, si è sposato con una sua amica.