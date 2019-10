Pomeriggio 5,Barbara D’Urso sbotta in diretta: “Taci! Sono io la conduttrice”. Ecco cosa è successo durante la puntata di ieri.

Una puntata scoppiettante, quella di ieri di Pomeriggio 5. Come sempre, nella seconda parte della trasmissione, Barbara D’Urso parla di gossip e cronaca rosa. Tantissimi gli ospiti in studio nella puntata di ieri, tra cui Lory del Santo, che ha annunciato di voler prendere una bimba in affido col suo fidanzato Marco. Ma nel salotto di Barbara c’era anche il noto giornalista Carlo Mondonico, spesso opinionista nel programma. Ed è proprio con lui che la D’Urso ha avuto uno scontro. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sbotta in diretta con Carlo Mondonico: “Taci! Sono io la conduttrice”

Anche ieri Barbara D’Urso è tornata in onda col suo Pomeriggio 5. E dopo l’ampia pagina di cronaca, la padrona di casa ha invitato gli ospiti in studio, per parlare di vari argomenti di gossip. Tra i temi trattati ieri, anche la relazione tra Manila Gorio e Chando Erik Luna. Ed è proprio durante questa discussione, che Barabra D’Urso è costretta ad intervenire. Si perché come spesso accade, gli ospiti in studio si accavallavano, parlando contemporaneamente, senza rendere possibile la comprensione ai telespettatori. E Barbara, che ci tiene tanto al suo pubblico, ha letteralmente perso le staffe. In particolare, la D’Urso si è rivolta a Carlo Mondonico, che discuteva animatamente con Manila e Roberta Beta, ex del Grande Fratello e opinionista. Barbarella non si è risparmiata: “Carlo non devi parlare, non mi interessa! Non fatemi fare queste scene in diretta!”. La conduttrice appare davvero infastidita dall’accavallarsi delle voci: “Se sono in tre persone a parlare, sei di fronte a me guardami e ti do la parola! Lei la fermo io che sono la conduttrice, taci per un attimo! Stanno parlando Roberta e Manila”. Un intervento quello della D’Urso a cui Mondonico non può che rispondere con un “Ci mancherebbe”. Ma dopo la puntata, è sta stessa Barbara a ironizzare sull’accaduto, pubblicando la vicenda nelle sue Instagram Stories: