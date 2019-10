La puntata di oggi di Pomeriggio Cinque ha regalato un altro momento emozionante ai suoi telespettatori: ecco la sorpresa per Angela, mamma a 16 anni.

Una nuova puntata di Pomeriggio Cinque è iniziata. E, come sempre, Barbara D’Urso ha regalato un vero e proprio momento emozionante. Dopo aver trattato ampiamente di alcuni argomenti d’attualità e di cronaca, la conduttrice si occupa di un altro caso davvero particolare. La campana, infatti, ritorna a parlare di Angela. Una giovane ragazza di appena 16 anni che, il 20 Agosto scorso, ha partorito il suo primogenito Francesco pur non sapendo di essere incinta. Ecco. È proprio lei che, durante la diretta odierna, è stata protagonista di una splendida sorpresa da parte del suo fidanzato. Dal momento che lui vive e lavora in Austria come lavapiatti, la troupe di Pomeriggio Cinque ha organizzato per la giovane pugliese una fantastica sorpresa. Ecco di che cosa parliamo.

Pomeriggio Cinque, momento emozionante per Angela in diretta

Ancora una volta, Barbara D’Urso ha saputo dimostrato il suo gran cuore. Infatti, proprio nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha saputo regalare ai suoi numerosi telespettatori un momento davvero molto emozionante. La protagonista di tale episodio è Angela, una giovane mamma che, a soli 16 anni, si è ritrovata ad accudire completamente da sola, dato che il suo fidanzato è in Austria a lavorare, un bimbo di due mesi. Ecco. È proprio il suo fidanzato che, per la puntata odierna dello show della conduttrice campana, ha deciso di fare una sorpresa alla sua compagna. Inconsapevole di quello che sarebbe accaduto in diretta, Angela è intervenuta nel programma per spiegare come, a due mesi dal parto, trascorrere la sua vita da neo-mamma. Quando, improvvisamente, nella sua stanza entra anche il suo fidanzato. È stato un momento davvero emozionante, ammettiamolo. Soprattutto perché è stato davvero bello notare di quanto la giovane ragazza sia rimasta completamente scioccata ed imbarazzata quando ha visto il suo fidanzato entrare.