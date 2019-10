A Mattino Cinque è arrivato un annuncio che riguarda Romina Power e Albano: ecco le dichiarazioni di Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo TV.

Durante la puntata di Mattino Cinque, Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo TV, ha dato un annuncio che riguarda Romina Power e Albano. A distanza di anni dalla loro rottura, i due cantanti spesso sono al centro del gossip per via di presunti riavvicinamenti: la Power sul nuovo numero del settimanale ha raccontato alcuni retroscena dell’ex coppia. I fan li rivedranno insieme sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo 2020: ma saranno vicini anche in un altro senso? Nell’anteprima lanciata da Federica Panicucci a Mattino 5 è arrivata la risposta.

Albano e Romina, “Non li vedrete più insieme”: l’annuncio a Mattino Cinque

“Albano e Romina non li vedrete più insieme“, lo annuncia il nuovo numero del settimanale Nuovo Tv. Riccardo Signoretti ospite di Mattino Cinque ha rivelato che la Power si è aperta molto, a differenza di tutte le altre interviste, ed ha rivelato molte cose riguardo il suo rapporto con l’ex marito.

I due saranno presenti sul palco dell’Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo che inizierà a febbraio 2020. Ma com’è il loro rapporto? Nell’anteprima lanciata da Federica Panicucci durante Mattino Cinque si è ben capito che non ci potranno essere ritorni di fiamma tra i due cantanti che sono stati insieme dal ’67 fino al ’99. Il divorzio avvenne nel 2012.

Albano e Romina hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Nel ’93 i due sono stati vittima di una tragedia: la loro primogenita è scomparsa in circostanze misteriose ed ancora oggi la morte dell’allora giovane è presunta. Di lei non si è mai saputo più nulla.