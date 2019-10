Rosa Perrotta dopo il parto fa una confessione: “ce l’ho anch’io”. Lo sfogo della fashion blogger nelle sue storie Instagram

Rosa Perrotta dopo il parto fa una rivelazione a tutte le sue follower: “Ce l’ho anch’io“. Lo sfogo della fashion blogger presente nelle sue storie Instagram. La donna è diventata madre da pochi mesi e ha coronato il suo sogno d’amore col compagno Pietro Tartaglione. Ricordiamo Rosa per essere stata una delle Troniste di Uomini e Donne più seguite e amate degli ultimi anni, grazie alla sua genuinità e alla sua semplicità. Rosa dopo un percorso ricco di emozioni scelse come suo compagno Pietro Tartaglione e da allora la coppia non si è mai separata.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno vissuto il loro amore a tutto tondo appena usciti dal programma di Maria De Filippi, non separandosi mai. Tranne per un breve periodo in cui la Perrotta è stata presente nel reality di Rai2 “L’Isola dei Famosi“, che le ha portato la proposta di matrimonio in diretta TV da parte del compagno, non appena tornata in Italia. Le nozze si sarebbero dovute tenere quest’estate, rimandate poi per l’arrivo inaspettato del figlio Domenico. Rosa prima e dopo il parto non ha mai provato a nascondere il proprio aspetto fisico e soprattutto, quelle piccole Imperfezioni che possono comparire sul corpo di una donna in questi casi. Rosa ha sempre mostrato fiera il proprio corpo, mettendo in mostra le smagliature, la cellulite e le rotondità. Proprio oggi ha pubblicato delle Stories sul proprio canale Instagram in cui risponde a tutte le ragazze che le chiedono come abbia fatto a tornare in forma. Rosa ha risposto che anche lei ha pancia rilassata, anche lei ha la cellulite, anche lei ha le smagliature ed è sbagliato affrontare tutto ciò con stress, perché quel corpo ha generato un’altra vita. E non importa se ci vorrà un mese o un anno per tornare come prima, perché bisogna vivere questo momento con serenità e gioia. Brava Rosa per il messaggio!