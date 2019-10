Serena Enardu, nuova accusa shock da parte di un suo ex, dopo la fine di Temptation Island Vip: ‘Si professava una santa…’

Serena Enardu è stata certamente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Temptation Island Vip, insieme all’ormai ex compagno Pago. I due avevano deciso di mettersi alla prova nel villaggio dei sentimenti per risolvere quelli che ormai erano i problemi della coppia da qualche anno. Ma il comportamento di Serena ha fatto discutere e non poco, dividendo in due il web, chi l’ha criticata e chi invece l’ha sostenuta. Tante sono state le persone che l’hanno attaccata, una in particolare ha rilasciato delle nuove accuse shock nei confronti della donna.

Serena Enardu ha avuto una relazione lunga sette anni con il cantante Pacifico Settembre, detto Pago. I due sembravano essere affiatati, ma negli ultimi anni il sentimento aveva ceduto il posto alla monotonia. Una persona in particolare ci ha tenuto a esprimere la propria opinione in merito alla questione, ed è stato un ex di Serena… Giovanni Conversano! I due hanno avuto una relazione circa 12 anni fa e l’uomo non ha perso occasione, durante la permanenza della donna nel programma per esprimere tutto il proprio dissenso. Proprio oggi dopo l’ultima puntata del programma l’uomo si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto dure. Non ha gradito per niente il comportamento della donna, reputandola poco onesta e molto interessata a dare buona opinione di sé agli altri, più che a comportarsi onestamente. Ha affermato come non l’abbia trovata per nulla cambiata nel corso degli anni, ma sempre uguale, interessata solo al proprio interesse e alla propria visibilità, non esclude che possa continuare la propria conoscenza con il tentatore solo per salvare le apparenze. Belle parole ha invece speso per Pago, definendolo uomo di grandi valori, educato e paziente!