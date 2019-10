A poche ore dalla fine di Temptation Island Vip, spunta fuori l’incredibile verità tra Pago e Serena Enardu: ecco cosa è successo.

La seconda edizione di Temptation Island Vip è terminata. Proprio ieri sera, lunedì 15 Ottobre, è andata in onda l’ultima puntata. Durante la quale abbiamo assistito agli ultimi falò di confronto delle tre coppie rimaste in gioco. A catturare maggior interesse è stato il confronto tra Pago e Serena Enardu. Purtroppo per loro, il percorso nel viaggio dei sentimenti non è andato a buon fine. Dopo ben 21 giorni all’interno dei rispettivi villaggi, il loro rapporto è terminato. Ma cosa sarà accaduto, quindi, subito dopo la puntata? Ecco che, pochissimi istanti fa, è spuntata fuori un’incredibile verità che riguarda soprattutto l’ex tronista di Uomini e Donne. Ecco di che cosa parliamo.

Serena Enardu, l’incredibile verità a poche ore dall’ultima puntata di Temptation Island Vip

In cuor suo, forse, Serena Enardu già sapeva che sarebbe finita così a Temptation Island Vip. Inconsapevolmente, l’ex tronista di Uomini e Donne già sapeva che la sua relazione con Pago era sull’orlo della fine. Ci ha voluto provare, però. Ha voluto letteralmente compiere un viaggio nei sentimenti. In fondo si sa, l’isola delle tentazioni è anche questo. Certo, ci vorrà del tempo per ricucire le ferita ad entrambi. Porre fine ad una relazione non è mai facile. Ma, come si suol dire, il tempo guarirà ogni ferita. Perciò, come stanno adesso? In un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato della reazione del cantautore sardo subito dopo la messa in onda della puntata. Pacifico, è questo il suo vero nome, si dice pronto a trovare la sua ‘nuova strada’. Serene, invece, cosa dice? Beh, anche lei, pochissimi istanti fa, ha rotto il silenzio su Instagram. Facendo emergere, dalle sue parole, un’incredibile verità. A differenza del suo ex compagno, l’Enardu non si è ancora sbilanciata. Ma, prima di iniziare a parlare con le sue followers della sua beauty routine, ha esclamato: “Ho fatto fatica a prendere sonno ieri per ovvi motivi”. Si, è vero: è stata lei a lasciare lui, ma questo non toglie che l’ex tronista stia letteralmente soffrendo.