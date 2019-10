Sossio e Ursula, il gesto di Simona Ventura per la nascita della piccola Bianca. Ecco cosa ha fatto la conduttrice.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo formano una delle coppie più amate tra quelle nate a Uomini e Donne. La loro non è stata una storia semplice: tra alti e bassi, liti e riappacificazioni, i due sono riusciti a trovare il loro equilibrio una volta per tutte. E il coronamento del loro amore è stata la nascita della piccola Bianca. Una vera gioia per mamma e papà, che erano già genitori precedentemente alla loro storia, ma di soli figli maschi. E proprio qualche ora fa, Ursula ha mostrato nelle sue stories un bellissimo pensiero ricevuto da Simona Ventura. Ecco cosa ha inviato la conduttrice ai neo genitori.

Sossio e Ursula, il gesto di Simona Ventura per la nascita della piccola Bianca: fiori a casa

Cosa c’entra Simona Ventura con Sossio e Ursula? Semplice, la coppia ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, condotta proprio da SuperSimo. E, sin da quel momento, la conduttrice si è affezionata ai due innamorati. E, in occasione della nascita della loro Bianca, Simona ha voluto inviare un dono ai nei genitori. Un pensiero davvero apprezzato da Ursula, che ringrazia pubblicamente la Ventura per il gesto. Ecco la story postata dall’ex dama di Uomini e Donne Over:

“Benvenuta Bianca e congratulazioni a mamma e papà”, è questo il biglietto che Simona Ventura ha allegato a un bellissimo mazzo di fiori. Un regalo speciale per una coppia che, durante il percorso a Temptation Island Vip è entrata nel cuore della conduttrice. Un gesto che ha emozionato tanto Ursula e Sossio, che hanno postato la foto dei fiori nei loro profili di Instagram.