Al timone di Stasera tutto è Possibile vi è Stefano De Martino: un ‘particolare’ dettaglio del ballerino napoletano non passa inosservato, ecco quale.

È stata una vera e propria scoperta, Stefano De Martino. Da giovane e talentuoso ballerino di Amici di Maria De Filippi, il napoletano è diventato a tutti gli effetti uno dei conduttori della Rai. Attualmente al timone di Stasera tutto è Possibile, il bel marito di Belen Rodriguez sta riscontrando un successo davvero spropositato. Lo testimoniano, non a caso, non solo i picchi di share che lo show di Rai Uno sta ottenendo settimana dopo settimana, ma anche i numerosi commenti di favore da parte del pubblico italiano. È più che normale, quindi, che ogni lunedì Stefano presenti con un sorriso davvero smagliante, ma soprattutto più bello che mai. Il look, infatti, sembra completamente disegnato apposta per lui. Tuttavia, c’è un dettaglio del suo outfit che, senza alcun dubbio, non sarà passato inosservato. Quale? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino, quel dettaglio che non passa inosservato a Stasera tutto è Possibile

Sempre in ottima forma si mostra Stefano De Martino in ogni puntata di Stasera tutto è Possibile. Il ballerino sta vivendo, senza alcun dubbio, uno dei periodi più splendenti della sua vita e, soprattutto, della sua carriera. Tuttavia, a renderlo ancora più speciale vi è anche la sua prestanza fisica. Certo, ne abbiamo avuto ‘prova’ durante la sua esperienza ad Amici. Ma ne stiamo avendo la conferma a Stasera tutto è Possibile. Con un fisico davvero perfetto, muscoli al punto giusto e sorriso smagliante, in ogni puntata dello show, il bel napoletano è sempre più incantevole. Merito, senza alcun dubbio, anche del completo che indossa. Ecco. A proposito di questo, avete notato anche voi un dettaglio inerente al suo look? Diciamo che è praticamente impossibile non notarlo. Di cosa parliamo? Semplice: del suo outfit. In ogni puntata, infatti, il ballerino indossa sempre lo stesso completo: camicia bianca e pantalone blu. A cambiare è solo un particolare. Ovvero, la cravatta. In ogni appuntamento, il napoletano ne sfoggia sempre una diversa. Lo avete notato anche voi?