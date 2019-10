Storie Italiane, paura e minacce per l’inviato RAI durante un servizio sulla droga girato a Bologna: ecco cosa è successo

Paura a Storie Italiane durante la puntata del 15 ottobre in onda sulla Rai. Durante un servizio, l’inviato e giornalita Vittorio Introcaso è stato minacciato insieme alla troupe. L’episodio è accaduto a Bologna e i protagonisti sono alcuni spacciatori. La notizia è arrivata in studio ad Eleonora Daniele durante l’intervista a Lory Del Santo.

Storie Italiane, paura e minacce per l’inviato: ecco cosa è successo

Il tema del servizio di Storie Italiane è sull’incremento dello spaccio di droga in un noto quartiere di Bologna.

Durante l’intervista a Lory Del Santo, il volto della conduttrice Eleonora Daniele si è improvvisamente incupito e immediatamente si collega con l’inviato a Bologna che, abbastanza agitato, ha raccontato l’accaduto.

In particolare una ragazza che aveva deciso di testimoniare e raccontare quanto accade in quella zona, è stata presa di mira da alcuni spacciatori che non hanno visto di buon occhio la troupe e le telecamere. Insieme alla ragazza sono stati minacciati anche i tecnici del programma. Il tutto si è risolto con la chiamata alla polizia che ha generato la fuga dei malviventi.

“Queste persone non sono lucide, e ora se sono scappate. La ragazza era scesa con coraggio. Siamo a Bologna, siamo in pieno centro, e le persone non possono scendere perché minacciate da chi deve stare lì a smerciare droga” ha affermato l’inviato Vittorio Introcaso.

Dopo questo episodio, la conduttrice ha ripetuto vari collegamenti con Bologna fino a che la situazione non si è placata, grazie all’arrivo di una volante che ha fatto più volte il giro del quartiere.

Eleonora Daniele ha, infine, annunciato che il programma Storie Italiane seguirà l’evoluzione dell’intera vicenda del quartiere bolognese.