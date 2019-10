Temptation Island Vip, Delia Duran piange per Alex Belli: tutti notano uno ‘strano’ dettaglio; ecco cosa è successo durante l’ultima puntata del reality.

Si conclusa ieri la seconda scoppiettante edizione di Temptation Island Vip. Un’edizione in cui non sono mancati i colpi di scena. Tra emozioni, liti, sorrisi e pianti, le coppie hanno messo alla prova i loro sentimenti, supportate dai consigli della conduttrice Alessia Marcuzzi. Tra le coppia in gioco, anche quella formata da Alex Belli e Delia Duran. I due sono usciti insieme dalla trasmissione, nonostante la gelosia dell’attore per il rapporto di Delia con un tentatore. Ma durante la puntata, sono andati in onda dei video in cui, prima del falò finale, Delia si dispera pensando a come potrà finire con Alex. La ragazza piange senza freni, ma sul web notano qualcosa di strano… Ecco il dettaglio che non è sfuggito.

Temptation Island Vip, Delia piange per Alex Belli: ma il web non vede le lacrime…

Alex Belli e Delia Duran sono ancora una coppia. I due hanno deciso di lasciare Temptation Island Vip insieme, mano nella mano. Ma prima del confronto finale, Delia ha vissuto una vera e propria crisi, dopo aver visto alcuni video di Alex in cui è vicino a una tentatrice. Nonostante anche lei abbia legato molto con un tentatore, Delia sostiene di non essersi mai avvicinata nel modo in cui lo ha fatto il suo fidanzato. E inizia a piangere, disperandosi, nonostante Serena cercasse di tranquillizzarla. Ma sul web, un dettaglio non è sfuggito. Per molti telespettatori, Delia piangeva in modo davvero ‘strano’. “Dove sono le lacrime?”, si chiedono in molti tra i commenti. Ecco un meme apparso su Instagram:

Ebbene sì, il pianto di Delia non ha convinto proprio tutti. Per molti fan del programma, la ragazza ha esagerato nella sua reazione, fingendo di piangere. E c’è anche chi dubita della sincerità di Alex Belli, che per molti, da buon attore qual è, ha recitato anche nel reality. Ecco alcuno commenti apparsi sul web:

E voi, che idea vi siete fatti della coppia formata da Delia e Alex?