Tina Cipollari ha dichiarato di voler perdere peso e lo sta facendo seguendo un’apposita dieta. Ne ha parlato attraverso la rivista Uomini e Donne Magazine, svelando tutti i dettagli della dieta che sta seguendo. Il suo peso attuale è di 84 chili e vorrebbe perderne 20 in 6 mesi. Ecco in cosa consiste la dieta di Tina Cipollari.

Tina Cipollari vuole perdere peso: ecco la dieta dell’opinionista

Tina Cipollari ha intenzione di perdere i chili di troppo che iniziano a pesare e per questo motivo ha iniziato una dieta molto rigorosa che unita alla palestra le permetterà di perdere 20 chili in 6 mesi.

L’esuberante opinionista sta seguendo i suggerimenti alimentari di una naturopata e ogni settimana si mette in gioco pesandosi davanti alle telecamere del dating-show di Maria De Filippi.

La prima volta che si è pesata era sugli 84 chilii. Mentre nell’ultima puntata andata in onda è riuscita a scendere appena sotto gli 80 chili.

Insomma la dieta pare stia funzionando e per raggiungere l’obiettivo, Tina Cipollari da qualche settimana si sta concedendo cinque pasti “leggeri” al giorno. “Mangio a colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena. Ho abolito completamente la pasta: a volte mangio del farro in sostituzione”, ha spiegato l’opinionista.

Tina ha anche dichiarato che la dieta incide sulle sue condizioni fisiche generali. Si sente meglio a livello fisico: “Respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera“.