Amici Celebrities, Filippo Bisciglia primo finalista del talent dedicato ai VIP: la reazione del pubblico sui social è immediata

Puntata scoppiettante quella di Amici Celebrities. Una semifinale ricca di sorprese ed emozioni e soprattutto di ospiti speciali come Stash, Irama, Giordana Angi, Alberto Urso, Diana Del Bufalo e i ballerini Andreas e Sebastian. Gli ex protagonisti di Amici hanno affiancato i concorrenti nella versione VIP del famoso talent.

La puntata si è aperta con Michelle Hunziker che ha mostrato le felpe dorate ai concorrenti. Chi vincerà i gironi si aggiudicherà la felpa e di conseguenza la finale di Amici Celebrities.

Amici Celebrities, Filippo Bisciglia è il primo finalista: la reazione del pubblico

Il primo concorrente ad aggiudicarsi la felpa dorata è Filippo Bisciglia che è dunque il primo finalista di Amici Celebrities.

Inizialmente, Filippo non era piaciuto al pubblico a casa per la polemica nata con la padrona di casa Maria De Filippi, in particolare per le accuse verso quest’ultima sul fatto che ci fossero delle preferenze all’interno del programma. Il conduttore di Temptation Island ha infatti lamentato delle “irregolarità” nella gara e questo non è piaciuto ai telespettatori che hanno sollevato una vera e propria polemica che ha costretto Filippo a chiedere scusa pubblicamente.

Ma il suo talento è indiscutibile. Su Twitter infatti si leggono numerosi apprezzamenti e complimenti per il posto da finalista conquistato da Filippo. La sua esibizione con Stash dei TheKolors ha emozionato tutti.

Riuscirà a vincere Amici Celebrities?