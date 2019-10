Amici Celebrities, Michelle Hunziker tra le polemiche: Maria De Filippi entra in studio come opinionista e fa chiarezza sulla situazione

La semifinale di Amici Celebrities inizia col botto. Vengono subito svelati gli ospiti speciali della puntata, ovvero tutti gli ex protagonisti di Amici che hanno avuto successo dopo il talent: Stash, Irama, Giordana Angi, Alberto Urso, Diana Del Bufalo e i ballerini Andreas e Sebastian.

Opinionista speciale della puntata è Maria De Filippi che ha ceduto il posto da conduttrice alla collega Michelle Hunziker, e ne ha approfittato per fare chiarezza sulla polemica nei confronti di Michelle.

Amici Celebrities, Michelle Hunziker tra le polemiche: Maria De Filippi fa chiarezza

Dalla scorsa settimana, Michelle Hunziker è la nuova conduttrice di Amici Celebrities. La bella svizzera ha preso il posto della padrona di casa Maria De Filippi.

Ovviamente non sono mancate le critiche di una parte del pubblico contro il suo ingresso ‘in corsa’ nel talent dedicato alle celebrità. La conduttrice ha deciso di fare chiarezza Instagram spiegando che quando è stata chiamata da Maria per Amici, era inizialmente preoccupata, perché tutti sono abituati a vedere la De Filippi alla conduzione del programma, ma ha poi deciso di accettare questa difficilissima sfida: “Quando una collega che stimi tanto ti propone questo, devi solo accettare e metterti alla prova. Ma è stato più difficile di Sanremo 2018”.

Considerate queste polemiche in settimana, anche Maria De Filippi in studio ha dichiarato: “Questo programma è nato in modo particolare. Michelle doveva farlo dall’inizio, ma non è stato possibile perchè Michelle conduceva Striscia La Notizia. Si sapeva dall’inizio che avrei fatto tre puntate io tre puntate lei“.

Insomma, con l’eleganza e la classe di sempre, Maria De Filippi ha placato la polemica una volta per tutte.