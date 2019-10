Michelle Hunziker rompe il silenzio e sbotta contro le critiche di questi giorni sulla sua conduzione ad Amici Celebrities: ecco le sue parole a poche ore dalla puntata.

Michelle Hunziker è la nuova conduttrice di Amici Celebrities, e ha preso il posto della ‘padrona di casa’ Maria De Filippi a partire dalla quarta puntata. Michelle è riuscita a conquistare il pubblico in poco tempo con la sua verve e la sua grande simpatia, ma non sono mancate le critiche di una parte del pubblico contro il suo ingresso ‘in corsa’ nel talent dedicato ai personaggi dello spettacolo. La conduttrice ha deciso allora di dire la sua e ha replicato su Instagram alle accuse di alcuni fan del programma: ecco le sue parole a poche ore dalla semifinale.

Michelle Hunziker risponde alle critiche su Amici Celebrities: lo sfogo su Instagram

Questa sera andrà in onda la semifinale di Amici Celebrities, che sarà possibile vedere anche sul portale Mediaset Play in diretta e poi in replica, e a poche ore dalla puntata Michelle Hunziker ha avuto uno sfogo su Instagram, raccontando com’è nata la sua collaborazione con Maria De Filippi e soprattutto rispondendo alle critiche ricevute in questi giorni. La Hunziker ha raccontato che quando è stata chiamata da Maria per Amici, era inizialmente preoccupata, perché tutti sono abituati a vedere la De Filippi al timone del programma da 20 anni, ma ha poi deciso di accettare questa difficilissima sfida: ‘Quando una collega che stimi tanto ti propone questo, devi solo accettare e metterti alla prova. Ma è stato più difficile di Sanremo 2018’.

Michelle ha reso bene l’idea di quanto sia stato complicato entrare nel progetto di Amici Celebrities, ma ha anche aggiunto che questa esperienza è stata una grande scuola per lei, la più grande della sua carriera forse. Riguardo alle critiche dei giorni scorsi, invece, la conduttrice ha risposto con il sorriso, dicendo che la sua decisione di invitare Maria De Filippi come giudice esterno per la semifinale non è stata affatto dovuta alla paura di non farcela da sola, ma che si è trattato semplicemente di un desiderio di condividere questa esperienza con la sua collega. ‘Le cose belle si fanno insieme, e stasera vedrete in che modo io e Maria abbiamo fatto squadra’.