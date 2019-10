Aurora Ramazzotti, matrimonio con Goffredo in vista? Lei risponde così: ecco il post pubblicato su Instagram.

Tra le figlie d’arte è una delle più simpatiche e amate della tv. Parliamo di Aurora Ramazzotti, che di genitori famosi ne ha ben due. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è un volto noto, soprattutto sui social, dove ama condividere foto e video della su vita privata e lavorativa. E proprio su Instagram, la bella Aurora ha appena pubblicato una storia molto particolare. Sul web, negli ultimi giorni, è circolata la notizia di un possibile matrimonio col suo fidanzato storico, Goffredo Cerza. Con tanto di nome della testimone. Aurora ha voluto dire la sua su questa voce di gossip. Ecco cosa ha scritto.

Aurora Ramazzotti matrimonio in vista? Lei cede la risposta alla sua amica Sara Daniele

Aurora Ramazzotti si sposa con il suo Goffredo e Sara Daniela sarà la testimone? ‘Io non ne so niente’, scrive la ragazza su Instagram. La figlia del mitico Eros ha pubblicato nelle stories una storia pubblicata precedentemente da Goffredo: si tratta di uno stralcio di un articolo, in cui si parla delle possibili nozze della coppia. Testimone di nozze, Sara Daniele, figlia dell’indimenticabile Pino e migliore amica di Aurora. E per rispondere alla voce di gossip, Aurora chiama in causa proprio la sua amica. Ecco la storia apparsa nel profilo della Ramazzotti:

Sia Goffredo che Aurora sembrano ironizzare molto sulla notizia riguardante le loro nozze. In particolare, la coppia si concentra sulla ‘possibile’ testimone, coinvolgendola nel post con tanto di tag. Un siparietto davvero simpatico, quello apparso nelle storie di Aurora, che ha affrontato con la sua solita ironia e simpatia la voce di gossip che circola negli ultimi giorni. Mai banale Aurora!