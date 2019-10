Chiara Nasti è incinta? Ora non ci sono dubbi, l’influencer si è lasciata sfuggire qualcosa di ‘troppo’ su Instagram, fan in visibilio per le sue parole.

Chiara Nasti è una delle influencer più seguite in Italia. I prodotti da lei sponsorizzati hanno un successo incredibile in fatto di vendite, nonostante i prezzi non sempre alla portata di tutti. Del resto, Chiara è una garanzia per i suoi fan e tutto quello che lei propone diventa subito ‘alla moda’. Ma non è tutto. L’influencer è anche molto ‘chiacchierata’ per la sua vita privata, in particolar modo quella amorosa, che da qualche mese la vede di nuovo accanto a Ugo Abbamonte, dopo un periodo di separazione. Ora, però, potrebbe esserci una grande novità per Chiara e Ugo: i due aspettano un bambino? L’influencer si lascia sfuggire una rivelazione su Instagram, i fan sono felicissimi per le sue parole.

Chiara Nasti è incinta? L’influencer rivela tutto su Instagram, fan in visibilio

Chiara Nasti e Ugo Abbamonte sono tornati insieme a fine agosto, dopo essersi lasciati per circa un mese. I due sono molto legati, e il pubblico lo sa bene. Basti pensare che l’influencer abbandonò l’esperienza dell’Isola dei Famosi 13 dopo soli tre giorni, proprio perché non sopportava la distanza dal suo fidanzato. Insomma, i due ragazzi si amano alla follia e sognano un futuro e una famiglia insieme. Ma Chiara aspetta già un figlio da Ugo?

Nel rispondere alle domande dei suoi followers, l’nfluencer ha fatto una rivelazione ‘choc’, perchè si è imbattuta in una donna incinta e si è lasciata sfuggire che vorrebbe tanto diventare mamma. ‘Anch’io voglio un bimboooo’, ha scritto Chiara, lasciando intendere che il suo desiderio è davvero forte. ‘Mi immagino la mia gravidanza, voglia di Coca-Cola ogni 5 minuti!’, ha fantasticato Chiara. I fan sono felicissimi per queste sue parole, perché presto potrebbero conoscere un ‘baby Nasti’. Ma dovranno aspettare ancora un po’, perché a quanto pare per ora la gravidanza rimane solo un desiderio.

