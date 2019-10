Chiara Nasti infiamma Instagram con la sua scollatura: fan impazziti per il suo decolleté, la ‘particolare’ somiglianza non sfugge ai più attenti.

Chiara Nasti è sicuramente una delle influencer più apprezzate e seguite al momento. La giovane napoletana lavora sui social e ormai anche come modella e testimonial per alcuni importanti marchi, compreso quello che ha creato insieme a sua sorella Angela, che sta avendo grande successo tra i fan. Sempre bellissima, Chiara fa impazzire i fan con le foto e i video che mettono in mostra il suo corpo da capogiro. Ed è proprio quello che è successo poco fa, quando l’influencer ha pubblicato una sua foto davvero da urlo, in cui ha una scollatura profonda, che mostra qualcosa di ‘troppo’. Lo scatto ha mandato i fan in visibilio, e alcuni hanno notato una somiglianza ‘paticolare’: ecco con chi.

Chiara Nasti, scollatura da urlo: i fan notano una ‘particolare’ somiglianza, ecco con chi

Chiara Nasti è molto amata dal pubblico, anche perché è una ragazza semplice, molto legata alla sua famiglia, in particolare alla sorella Angela. Inoltre l’influencer napoletana è sempre attiva sui social e condivide tutto con i suoi fan, che per questo la seguono con particolare affetto. Poco fa la giovane napoletana ha pubblicato delle storie dal backstage di uno shooting fotografico, e ha poi condiviso una foto davvero bellissima con i fan. Nello scatto, Chiara indossa una maglia bianca dalla scollatura profonda, che mette in mostra il suo decolleté semplicemente esplosivo.

Tantissimi i like e i commenti al post della Nasti, tutti da parte di fan in visibilio per la sua bellezza e il suo fisico, ma uno in particolare risalta agli occhi, perché un follower ha attribuito a Chiara una ‘particolare’ somiglianza, accostandola addirittura a Belen Rodriguez, una delle donne più belle dello ‘showbiz’ in Italia. Come avrà reagito la Nasti davanti a questo grande complimento?

