Emanuele Filiberto, flirt con Diana Del Bufalo: il simpatico siparietto andato in onda durante la semifinale di Amici Celebrities

Simpatico siparietto andato in onda durante la semifinale di Amici Celebrities che ha visto protagonisti Emanuele Filiberto e Diana Del Bufalo. I due si sono esibiti sulle note di “Questione di feeling”, ma prima dell’esibizione Michelle ha mandato in onda ciò che è accaduto dietro le quinte durante questa ultima settimana di prove.

Diana Del Bufalo è tra gli ospiti speciali della semifinale di Amici Celebrities insieme a Stash, Irama, Giordana Angi, Alberto Urso e i ballerini Andreas e Sebastian.

Diana partecipò ad Amici 2010 come cantante ma la sua carriera l’ha portata anche a recitare in alcuni film. Sui social, inoltre, è molto amata e seguita per la sua simpatia ed ironia che l’ha contraddistinta anche nella puntata di questa sera in cui ha affiancato il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Prima di esibirsi in “Questione di feeling”, la conduttrice ha mostrato un filmato in cui si vedono i due particolarmente in sintonia durante le prove della settimana. “Ho sempre pensato che i principi fossero molto eleganti. Il principe 2.0 cascamorto io ancora non l’avevo visto” scherza Michelle.

Durante le prove, infatti, Emanuele Filiberto ha scherzato con Diana con sguardi particolari “Sarai accanto a me tutta la puntata?”, “Sono sposato, amo mia moglie, sono una specie rara”, “Possiamo vincere se facciamo vedere che c’è veramente feeling”, “Se non sai dove andare, ho un posto a casa“.

Insomma un vero e proprio cascamorto che ha scatenato simpatia ed ironia in studio. Il principe ha anche scherzosamente invitato a cena fuori Diana dopo la puntata.

La coppia è sembrata molto affiatata durante l’esibizione grazie anche alle doti canore di Diana.