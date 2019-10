Diletta Leotta, botta e risposta a distanza con Victoria Cabello: ‘Vuoi fare le mie stesse visualizzazioni?’, succede tutto su Instagram.

Diletta Leotta è sicuramente una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico, in particolare da quello maschile, che impazzisce per la sua bellezza e per il suo fisico estremamente prosperoso ed esplosivo. Del resto la Leotta è molto disinibita e sui social mostra spesso il suo corpo mozzafiato, tanto che le sue foto e i suoi video diventano subito virali sul web. Poco fa la conduttrice e speaker radiofonica ha avuto un ‘acceso’ botta e risposta a distanza con un altro volto della tv, la presentatrice Victoria Cabello: ecco cos’è successo tra le due e cosa si sono dette attraverso le storie Instagram.

Diletta Leotta, botta e risposta su Instagram con Victoria Cabello: cos’è successo

Diletta Leotta è molto bella, e su questo non c’è dubbio, ma è anche una ragazza molto simpatica e ironica, il che la rende ancora più amata dal pubblico. Poco fa la conduttrice, mentre era in radio, ha risposto ad alcune storie della collega Victoria Cabello, dando vita a un botta e risposta ‘senza freni’. Tutto è cominciato dalla Cabello, che con la sua proverbiale ironia, si è ‘lamentata’ dicendo che vorrebbe lo stesso numero di visualizzazioni della Leotta che fa ginnastica. ‘Dile ti prego dimmi come fare’, ha scherzato la conduttrice, che ha sottolineato di non essere prosperosa quanto la collega, il che sicuramente non gioca a suo favore. Ma come ha risposto Diletta?

Dopo aver visto questo video, Diletta Leotta si è subito prestata al gioco, ha ripostato le storie di Victoria e ha risposto con la stessa ironia: ‘Vicky, se vuoi fare più visualizzazioni, devi fare questi esercizi…’, ha detto, poi si è appoggiata a una sbarra e ha mostrato alla collega i movimenti di cui parlava, facendo una serie di piegamenti che hanno messo inevitabilmente in mostra il suo decolletè esplosivo. Il video è esilarante e ha subito scatenato le risate di tutti i presenti.