Elena morali in costume: i ‘bottoni’ di troppo che infiammano il web

Elena Morali sul suo profilo Instagram ufficiale, si mostra in costume e i “bottoni” di troppo infiammano il web

Elena morali è una nota modella, influencer e showgirl Italiana del mondo dello spettacolo. Classe 1990, la ricordiamo per la partecipazione all’Isola dei Famosi insieme a Rosa Perrotta e alla Pupa e il Secchione. E’ ospite fissa nel salotto di Barbara D’Urso come opinionista. La ricordiamo anche per alcuni flirt famosi con Renzo Bossi e Gue Pequeno.

Elena Morali, il mini costume mostra i “bottoni” di troppo che infiammano il web

Elena Morali è inoltre conosciuta per avere una relazione dal 2017 con il comico Scintilla, il comico di Colorado, Gianluca Fubelli. Elena Morali ha fatto del suo corpo un vero e proprio lavoro, motivo di grande conflitto con la famiglia. Posta spesso e volentieri su Instagram foto e selfie di sé in pose provocanti e audaci. Elena Morali è una vera e propria maga in fatto di provocazioni; Infatti il suo profilo Instagram ufficiale e ricco di foto che la ritraggono in costume o senza veli che spesso infiamma no il web. E’ proprio il caso di uno dei suoi ultimi scatti che la ritraggono al mare mentre prova a farsi un turbante tra i capelli. La bella Morali si mostra in un mini costume succinto color grigio, bagnato dal mare. Il costume di per sé lascia ben poco all’immaginazione ma il fatto che sia che sia bagnato ancora di più! Infatti è possibile vedere come il pezzo di sopra del costume metta in mostra il seno tondo e sodo della Morali dando particolare attenzione ai capezzoli, messi in vista. La Morali ci scherza su con la solita autoironia che la contraddistingue! I commenti sotto la foto non sono altro che di apprezzamento!