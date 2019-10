Elena Santarelli e il marito Bernarco Corradi alla cena di beneficenza per il Progetto Heal: episodio riprovevole con un hater subito dopo l’evento.

Elena Santarelli sta vivendo un periodo molto particolare e intenso della sua vita. Dopo la malattia del figlio Giacomo, che è guarito da un tumore cerebrale, la showgirl è tornata a sorridere, ma non può dimenticare il calvario che ha vissuto e per questo continua a dedicarsi alla ricerca. Pochi giorni fa è uscito il suo libro ‘Una mamma lo sa’, che sta avendo grande successo e il cui ricavato andrà al Progetto Heal, che lei e il marito Bernardo Corradi sostengono fortemente da quando hanno scoperto la malattia di Giacomo. Ieri la Santarelli ha preso parte a una cena benefica, sempre a sostegno del progetto, ma subito dopo è stata protagonista di un episodio riprovevole con un hater: ecco cos’è successo.

Elena Santarelli, l’episodio riprovevole con un hater dopo la cena per il Progetto Heal

Elena Santarelli è la madrina del Progetto Heal, una ONLUS che sostiene la ricerca scientifica per tumori cerebrali nei bambini, e da quando ha scoperto la malattia del figlio Giacomo, ha fatto di tutto per questo progetto, utilizzando la sua popolarità per aiutare e sostenere economicamente la ricerca. Tanti i personaggi dello spettacolo che l’hanno appoggiata in questo percorso e continuano a farlo. Ieri la showgirl era a MIlano a una cena di beneficenza sempre a sostegno del progetto. Con lei come sempre il marito Bernardo Corradi e tutti i parenti e gli amici più cari, che hanno contribuito con delle importanti donazioni.

Elena ha pubblicato su Instagram le foto della serata, ma è stata subito attaccata dal commento di un hater, che ha fatto una provocazione, chiedendo se i soldi raccolti fossero serviti alla ricerca o a pagare i vestiti dei presenti. Un commento davvero fuori luogo, a cui la showgirl ha risposto in maniera dura nelle storie Instagram: ‘Basta con questo odio! Abbiamo raccolto 38mila euro e non sono serviti per i vestiti’.