Elettra Miura Lamborghini: la sconvolgente rivelazione sulla sua infanzia

Elettra Miura Lamborghini fa una sconvolgente rivelazione riguardante la sua infanzia, attraverso delle Instagram Stories, sul suo canale ufficiale.

Elettra Miura Lamborghini è super attiva sui social e proprio ieri sera, attraverso delle Stories su Instagram, si è lasciata andare a delle rivelazioni sconvolgenti sulla sua infanzia. Elettra è figlia di Luisa Paterlongo e Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, fondatore dell’omonima casa automobilistica. Elettra spicca per la simpatia e il carattere esuberante, nonostante ciò, i fan la adorano per questa sua autenticità. La frizzante Lamborghini ha una passione autentica per il canto e il ballo, ha iniziato ad esibirsi nelle discoteche della Lombardia, fino ad arrivare al Chiambretti Night. Nel 2016 ricordiamo la sua partecipazione a Super Shore in Spagna e Riccanza, Successivamente parteciperà anche al Grande Fratello Britannico e a Geordie Shore.

Elettra Miura Lamborghini e la sconvolgente rivelazione sulla propria infanzia

Elettra dal 2017 ha conquistato il favore del pubblico lavorando accanto ad artisti affermati e già ben noti al panorama musicale, come Guè Pequeno, Sfera Ebbasta, Pittbull. E proprio con questi Artisti ha “sfornato” tormentoni che l’hanno consacrata come cantante nel panorama musicale non solo italiano, ma anche estero. La passione per la musica l’ha portata a diventare giudice dell’ultima edizione di The Voice Of Italy, insieme a Morgan, Gigi D’Alessio e Guè Pequeno. La bella Lamborghini però non ha sempre desiderato essere una Star. La giovane venticinquenne ieri sera ha infatti rivelato su Instagram come avrebbe voluto che fosse la sua vita, se non avesse avuto successo. Elettra è una grandissima amante degli animali e cavalca fin dalla tenera età. Se non avesse avuto successo, avrebbe voluto diventare veterinaria proprio per questo suo amore smisurato nei confronti degli animali, oppure medico. Ma Elettra ha anche rivelato: “avrei voluto fare il medico, non per OPERARE però, solo perché mi piace“.