Elisabetta Franchi parla del grave lutto che l’ha colpita, postando un commovente messaggio sul proprio profilo Instagram. La stilista è tra le più influenti degli ultimi tempi, vestendo tra le più belle donne del mondo dello spettacolo. Partendo da zero, nel corso degli anni è stata in grado di costruire un impero che attualmente fattura oltre 117 milioni annui. La stilista è anche fortemente attiva nel settore animalista, infatti nel 2012 ha stretto un patto con la Lega Anti Vivisezione e l’ENPA.

Elisabetta Franchi, il grave lutto della stilista: il commovente messaggio Instagram

Elisabetta Franchi oltre ad essere una stilista influente è anche una donna impegnata attivamente nel mondo sociale. Ha fondato una Onlus per i diritti degli animali, e la propria e anche l’azienda pullulano di cani salvati dal canile o dalla strada. Oltre tutto questo Elisabetta è una madre presente e amorevole con i figli e proprio oggi celebra il compleanno della figlia Ginevra. In un post pubblicato su Instagram Elisabetta Franchi ricorda come il parto della figlia stia stato programmato, come fosse un appuntamento in agenda. Il lavoro a quel tempo le occupava tutto il tempo, l’azienda era in crescita e non poteva lasciare il proprio team solo neanche un istante. Proprio per questo motivo nonostante il dolore del parto, dopo tre giorni era nuovamente in ufficio. La gioia della nascita della figlia Ginevra ha però lasciato il posto al dolore per la perdita del marito Sabatino Cennamo, quando la piccola aveva solo un anno e mezzo. L’uomo 20 anni più grande di lei, ha sempre visto in Elisabetta un grandissimo potenziale, sostenendola economicamente e moralmente nei suoi progetti lavorativi. Col passare del tempo i due si sono sposati dando alla luce la piccola Ginevra. Purtroppo l’uomo dopo 17 anni d’amore ha lasciato la stilista a causa di una brutta malattia. Ancora oggi, nonostante sia innamoratissima del marito Alan, Elisabetta non perde occasione per ricordare l’ex marito.