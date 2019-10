Emma Marrone, arriva uno splendido annuncio: i fan sono pazzi di gioia per la notizia; ecco cosa ha rivelato la cantante su Instagram.

Emma Marrone, arriva uno splendido annuncio: grande concerto all’Arena d Verona

Emma Marrone ha appena dato una splendida notizia ai sui affezionati fan. Una festa, grandissima, all’Arena di Verona, per celebrare i 10 anni di carriera della cantante. Un annuncio che ha emozionato i fan, che non abbandonato neanche per un attimo la loro beniamina, nei giorni più difficili. Ed oggi, con questo post, Emma annuncia di essere pronta a riabbracciare i suoi fan. La data è stata scelta, 25 maggio 2020, ecco il post di Emma:

“Un viaggio lungo 10 anni e una festa di compleanno indimenticabile da vivere insieme”, è così che Emma annuncia il nuovo concerto che terrà all’Arena di Verona. L’annuncia ha letteralmente scatenato i followers di Emma. Che hanno letteralmente invaso il post pubblicato dall’ex vincitrice di Amici. “Biglietti già fatti!” è il commento più frequente sotto il post della Marrone. Sembra che quella del 25 maggio sarà davvero una festa speciale per Emma. 10 anni di carriera, iniziata proprio nella scuola di Amici di Maria De Filippi, nel 2009. Emma vinse la nona edizione del talent di Maria De Filippi, battendo nella sfida finale Loredana Errore. Da quel momento, per Emma una carriera ricca di successi. Dieci anni di emozioni e magia, pronti per essere festeggiati nello splendido scenario dell’Arena di Verona. Cosa aspettate a comprare i biglietti? Emma è pronta per tornare ad emozionarvi.