Eva Henger esplosiva su Instagram: lato B in primo piano, i fan impazziscono per l’ultimo scatto della showgirl.

Non è proprio un periodo facile, questo, per Eva Henger. La bellissima showgirl è al centro di una burrascosa polemica con la figlia Mercedesz e il suo fidanzato Lucas Peracchi: quest’ultimo, secondo Eva, non è il ragazzo giusto per sua figlia, che per seguire lui si è allontanato dalla mamma. Ma, nonostante la bufera, Eva continua a incantare tutti con la sua intramontabile bellezza. Lo ha fatto con l’ultima foto postata sul suo profilo ufficiale di Instagram: uno scatto che non è passato inosservato. Eva mostra ai followers il suo lato B. Ecco il post che ha infiammato Instagram.

Eva Henger sarà sempre una delle donne più desiderate dagli uomini. L’ex naufraga dell’ Isola dei Famosi sa sempre come attirare l’attenzione dei suoi fan, che da anni la seguono e la ammirano. La seguono anche su Instagram, il social preferito dai vip, dove la Henger può contare su più di 600 mila followers. Che, spesso e volentieri, possono ammirare la Henger in tutto il suo splendore. Come nell’ultima foto postata su Instagram: la posa è davvero audace, Eva si piega un po’ troppo in avanti… il lato B in primo piano fa impazzire tutti. Ecco la foto:

Eba Henger è decisamente mozzafiato nello scatto postato su Instagram. La showgirl manda un messaggio ai fan: “Guardare sempre avanti, mai dietro, a testa alta”. Ma, diciamolo, gli occhi di tutti sono caduti altrove. Il notevole lato B della Henger ha catturato l’attenzione dei fan, che come sempre si sono catapultati a commentare la foto. Il post è stato invaso da cuoricini e complimenti, volti ad esaltare l’intramontabile bellezza e sensualità di Eva. Che dire, passa il tempo ma Eva Henger no!