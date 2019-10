Giulia Cavaglià ha ritrovato l’amore dopo l’esperienza a Uomini e Donne: ora è ufficiale, il video pubblicato su Instagram non lascia spazio ai dubbi.

Giulia Cavaglià è stata uno dei personaggi più chiacchierate della passata stagione di Uomini e Donne. La sua esperienza, prima come corteggiatrice di Lorenzo Riccardi e poi come tronista, ha riservato diverse emozioni al pubblico, anche se alla fine la storia con la sua scelta Manuel Galiano è durata pochissime settimane, portando con sé un lungo strascico di polemiche. I due ex fidanzati, infatti, hanno dato versioni praticamente opposte sulla loro breve relazione, affermando entrambi di essersi sentiti presi in giro dall’altro. Ora, però, sembra che nella vita di Giulia sia tornato il sereno: l’ex tronista ha appena ufficializzato su Instagram la sua nuova storia d’amore: il video mostra chi è il fortunato, scopriamolo insieme.

Giulia Cavaglià ha ritrovato l’amore: ora è ufficiale, ecco chi è

Giulia Cavaglià non si era mai fatta vedere con un ragazzo da quando è finita la sua storia con Manuel. Tempo fa si vociferava di un suo flirt con un calciatore, ma lei non ha mai confermato la notizia. Ora, però, dopo mesi di chiacchiericcio sulla sua vita sentimentale, l’ex tronista ha fatto chiarezza, pubblicando delle storie inequivocabili su Instagram. Insomma, ‘Giulietta’ ha ritrovato l’amore e si è fidanzata con Francesco Sole, famoso Yuotuber e autore. I due in realtà si vedono insieme da parecchio, ma avevano sempre lasciato intendere di essere solo amici, anche se ultimamente i fan cominciavano a dubitare che la loro fosse solo amicizia.

Ebbene, ora la conferma è arrivata direttamente da loro: nelle storie Instagram pubblicate da Giulia, lei e Francesco sono a una festa e si baciano appassionatamente, mettendo così a tacere tutti i gossip. A quanto pare i due si sono innamorati e ora sono felicemente fidanzati. E a voi piace questa nuova coppia?