Francesca Fialdini ricorda Manuel Frattini: “È stato uno shock”

Vieni da Me, Francesca Fialdini si racconta nel programma di Caterina Balivo e ricorda Manuel Frattini.

Ospite oggi al nuovo gioco “On the Road” di Caterina Balivo a Vieni da Me, c’è Francesca Fialdini conduttrice televisiva de La Vita in Diretta che ora, chiusa questa parentesi, è pronta per una nuova avventura. Inizia così questa avventura fatta di scoperte e si parla subito di A Ruota Libera, il suo programma, ma soprattutto dell’ultima apparizione televisiva di Manuel Frattini proprio nel programma A Ruota Libera.

Francesca Fialdini ricorda Manuel Frattini

Caterina Balivo ricorda così Manuel Frattini che due settimane fa è andato proprio A Ruota Libera, il programma della Fialdini. È stata la sua ultima apparizione televisiva e la commozione in studio è alle stelle. “È stato uno shock, il programma era registrato, non potevamo intervenire. È stato un epilogo meraviglioso, lui ha regalato un lieto fine ad una ragazza, Angela, che voleva diventare una grande artista proprio come lui. Quindi buon viaggio Manuel, mancherai tantissimo”. L’attore, diventato famoso soprattutto per il suo ruolo di Pinocchio nell’omonimo musical è scomparso prematuramente a 54 anni per un infarto. Il ricordo durante la puntata di Vieni da Me è molto commovente e anche Caterina Balivo si lascia scappare qualche lacrima di commozione e ricorda che era anche un suo amico: “Buon viaggio Manuel”.

Quando sarà il funerale di Manuel Frattini

Il re del Musical, Manuel Frattini stava facendo una serata di beneficenza, ma ad un certo punto l’attore si è accasciato a terra e non c’è stato più nulla da fare. Un infarto fulminante ha portato via l’attore a 54 anni. I funerali di Manuel Frattini si terranno per altro domani, giovedì 17 ottobre, alle ore 15 nella chiesa San Pietro e Paolo di via Cavour a Corsico. Al Teatro della Luna di Assago è stata invece allestita la camera ardente aperta al pubblico mercoledì 16 ottobre dalle 14 alle 20 e giovedì 17 ottobre dalle 10 alle 13.