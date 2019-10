Maria De Filippi che scuola ha fatto? Con quanto si è diplomata e soprattutto… in cosa si è laureata? Ecco, a quanto pare, voleva fare tutt’altro nella vita…

Maria De Filippi è ormai una delle più acclamate presentatrici televisive: la sua casa è Canale 5, o forse dovremmo dire Mediaset. Quasi tutti gli italiani la conoscono. Insomma, nessuno potrebbe dire di non aver mai sentito parlare di Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo. Nessuno potrebbe dire, inoltre, di non aver mai visto neanche di sfuggita uno dei suoi programmi: da Uomini e Donne ad Amici, fino a C’è Posta per te. In tanti, però, ancora non sanno tutto, ma proprio tutto di questa splendida conduttrice. Per esempio: siamo sicuri che proprio tutti gli italiani sappiano che scuola ha fatto Maria De Filippi? Quali materie ha studiato? Si è laureata? E se sì, in che cosa? Insomma, in questo articolo andremo ad approfondire proprio questo aspetto sulla bella conduttrice di Canale 5 cercando di dare risposta a tutte queste domande.

Maria De Filippi: che scuola ha frequentato?

Pare giusto partire dai genitori, non trovate? Allora, quando Maria De Filippi era giovane e si trovava dinanzi alla scelta della scuola superiore, suo padre faceva il rappresentate di prodotti farmaceutici. Sua madre, invece, insegna greco alle superiori. Ecco, da una famiglia così emancipata ed erudita non poteva di certo venir fuori un somaro. E, di fatti, ecco che Maria dà tante soddisfazioni ai genitori una volta iscritta al Liceo Classico. Si è diplomata con il massimo dei voti e poi… poi è arrivato il bivio che metterebbe in crisi qualunque studente: quale università scegliere?

Maria De Filippi è laureata?

Una volta usciti dalle superiori, gli adolescenti si ritrovano davanti ad una scelta molto, molto complicata. Proseguire gli studi oppure cercare di farsi strada nel mondo del lavoro? Maria ha scelto l’Università. Si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza e si è laureata dopo qualche anno con 110 e lode. Com’è che poi ha intrapreso la carriera televisiva? Beh, l’incontro con Costanzo a quel convegno a Venezia fu fatale. Maria De Filippi voleva fare il magistrato, ma le cose non vanno mai come si desidera. “La vita è quello che ti succede mentre sei impegnato a fare altri progetti” (John Lennon).