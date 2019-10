Giulia Salemi rinata dopo Francesco Monte ha fatto alcune confessioni al settimanale Chi: ecco le sue parole.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha messo da parte il brutto periodo attraversato dopo la rottura con l’ex, Francesco Monte. I due si sono conosciuti proprio nella casa più spiata d’Italia e si sono innamorati: la loro storia è proseguita fuori dal programma ma non per molto. La separazione da Monte è stata per lei un duro colpo: ora è ritornata a sorridere ed in un’intervista al settimanale Chi si è raccontata a pieno. Nella rivista di Alfonso Signorini, la Salemi ha parlato non solo della storia con il pugliese ma anche della sua rinascita e di quanto sia importante amare se stessi. Ecco le sue parole.

Giulia Salemi rinata dopo Francesco Monte, confessa: “Voglio innamorarmi di nuovo”

“Ogni passaggio della vita anche se doloroso, è necessario: specie se lo sai prendere come un’opportunità di crescita. Nessuno può togliermi il sorriso“: Giulia Salemi ai microfoni del settimanale Chi si è raccontata a 360 gradi. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha sofferto non poco per la rottura con Francesco Monte, suo ex fidanzato conosciuto nella casa di Cinecittà. Nell’intervista ha specificato il suo essere “trasparente, genuina” e che sognava l’amore. “L’ho avuto ma è andata così, non è mai un errore, ho messo tutta me stessa e non mi pento di nulla” continua la modella italo persiana.

La Salemi ha confessato al giornale di Alfonso Signorini che vorrebbe innamorarsi di nuovo: “Chi ti ama lo fa per quello che sei, nella vita ci si può migliorare ma non si può tradire se stessi!” spiega. La giovane con le sue parole ricche di autostima ha dato una grande lezione a tutti coloro che non credono in se stessi.