Grande Fratello VIP 2020, chi sono gli opinionisti del reality: spunta un rifiuto clamoroso di un personaggio molto amato

Dopo le indiscrezioni sui futuri e probabili concorrenti del Grande Fratello Vip e dopo i rumors sulla data ufficiale, arrivano le prime notizie sugli opinionisti del reality, che commenteranno in studio tutte le vicende che accadono ai concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Vediamo, dunque, chi saranno gli opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2020.

Grande Fratello VIP, chi sono gli opinionisti: spunta un rifiuto clamoroso

361 Magazine ha rivelato che il Grande Fratello VIP inizierà il 3 febbraio 2020.

Da poco sono trapelati i primi nomi del cast del GF VIP, come Antonella Elia, Paola Di Benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin, Adriana Volpe, una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano.

L’ultimo retroscena svelato da Blogo, racconta che tra i concorrenti potrebbe esserci il giornalista Michele Cucuzza, volto celebre televisivo che ha condotto il Tg2 per 10 anni.

Gli opinionisti potrebbero essere Wanda Nara e il cantante Pupo.

Una coppia insolita che potrebbe affiancare Alfonso Signorini che sarà alla conduzione del reality della famosa porta rossa.

Wanda Nara attualmente è una presenza fissa a Tiki Taka ma è pronta a mettersi in gioco in questa nuova avventura, commentando gli avvenimenti della casa più spiata d’Italia.

Pupo, invece, nonostante sia un cantante, ha già partecipato a diversi reality e potrebbe stupire il pubblico in questa nuova veste al GF VIP.

Alcune voci, inoltre, hanno rivelato che anche Giulia De Lellis era tra i nomi dei probabili opinionisti del Grande Fratello Vip, ma è arrivata la smentita da Elenoire Casalegno, che nel suo programma “Vite da Copertina” ha rivelato che sia stata la stessa Giulia a rifiutare il ruolo.