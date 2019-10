Pago subito dopo Temptation Island Vip fa il gesto equivoco nei confronti di una tentatrice del villaggio

Lunedì sera è andata in onda l’ultima parte del falò di confronto tra Pacifico Settembre, detto Pago e Serena Enardu. Dopo la fine del programma l’uomo ha ricevuto parole di stima dalla maggior parte del web. L’uomo infatti ha affrontato la compagna con maturità e tatto, nonostante quanto successo e quanto visto lo abbia ferito e fatto soffrire. I due fidanzati attraversavano un periodo di stallo nella loro storia, in cui la monotonia e l’apatia aveva preso il posto dell’entusiasmo e del piacere di stare insieme. Nonostante sia stata una scelta sofferta i due hanno deciso di uscire separati dal villaggio. Dopo la fine del programma, l’uomo è stato visto fare un gesto equivoco nei confronti di una tentatrice.

Pago dopo Temptation Island Vip: il gesto equivoco nei confronti di una tentatrice lascia tutti di stucco

Fino alla fine del programma i protagonisti non possono farsi vedere col proprio partner per evitare spoiler sulla fine del programma. Una volta finita la messa in onda del falò di confronto, Pago è tornato sui social. L’uomo ci ha tenuto a ringraziare tutte quelle persone che gli hanno dedicato belle parole e lo hanno sostenuto in tutto il suo percorso a Temptation Island. Un pensiero speciale va però ad una tentatrice che l’uomo è andato a trovare, si tratta di Federica Spano. La ragazza è molto legata all’uomo e lo ha fatto capire nelle sue storie. Federica Spano si è mostrata nelle Instagram Stories accanto all’uomo in atteggiamenti complici. I fan hanno iniziato a farsi delle domande, a cui la donna ha prontamente risposto, tra loro c’è una bellissima amicizia e la ragazza ha affermato di essere molto felice di aver incontrato una persona come Pago. Lo rispetta e pensa sia un uomo unico, per il rispetto, la coerenza, la bontà e la spontaneità mostrate durante la permanenza al villaggio. Chissà che tra i due non possa nascere qualcosa in più di una semplice amicizia.