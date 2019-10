Pomeriggio 5, rivelazione shock in diretta: “Sono andata a letto con un prete”, Barbara D’Urso senza parole dopo il racconto dell’ospite.

Una nuova scoppiettante puntata di Pomeriggo 5 è andata in onda oggi su Canale 5. Dopo l’ampia pagina dedicata alla cronaca, Barbara D’Urso ha cambiato argomento, invitando in studio tantissimi ospiti. Nella seconda parte del programma, oggi, un argomento molto scottante: il matrimonio per preti e suore. Tra gli ospiti della puntata, anche la contessa Patrizia De Blanck, che si è lasciata andare a una rivelazione molto particolare. “Ho avuto una relazione con un prete”, rivela la contessa. E prosegue raccontando i dettagli della sua esperienza. Ecco cosa è successo.

Pomeriggio 5, rivelazione shock di Patrizia De Blank in diretta: “Sono andata a letto con un prete”

“Ci siamo conosciuti per caso in un bar, prendevamo il caffè, e poi abbiamo iniziato a frequentarci. C’era un solo problema: la domenica scompariva!”. Inizia così il racconto della contessa De Black, che rivela in diretta a Pomeriggio 5 la sua esperienza con un prete. La contessa, però, non sapeva che quest’uomo, che definisce più bello di Richarrd Gere, fosse un parroco. Come l’ha scoperto? Dandogli un appuntamento di domenica e seguendolo dopo l’incontro. “L’ho visto entato in chiesa ma non usciva più. Così sono entrata e chi vedo sull’altare a dire la messa? Lui!”. Un racconto esilarante quello di Patrizia: gli ospiti e la D’Urso non possono trattenere le lacrime: “Era vestito sempre di nero, ma pensavo lavorasse alle pompe funebri!”. Non tutti credono alla storia di Patrizia, o meglio al fatto che la contessa non sapesse che l’uomo fosse un prete. Ma la De Blank non ha peli sulla lingua e incalza: “Ma a me non me ne frega niente, se io vado a letto con un prete lo dico, non c’ho niente di vergognarmi! L’ho scoperto dopo, ma anche dopo ho continuato a vederlo. I preti a letto sono meravigliosi!”. Un siparietto divertente, la D’Urso è rimasta senza parole!