Punto G: come trovarlo, come stimolarlo e cosa fare per ottenere il massimo del piacere.

Essere in coppia o comunque desiderare di dare il massimo del piacere alla donna con cui si ha un momento di intimità è normale. Quando si fa l’amore, l’uomo spesso si preoccupa di far raggiungere il climax del piacere alla propria compagna, ma non è così facile. L’orgasmo femminile, infatti non è una questione puramente meccanica. Ci sono anche delle componenti psicologiche da tenere in considerazione. Eppure, una corretta stimolazione di alcune parti del corpo, come il clitoride, possono aiutare. Ovviamente, il top sarebbe trovare il punto G della donna e stimolarlo nel modo corretto. Peccato però che non sia così facile!

Cos’è il Punto G e chi lo ha scoperto

Nel 1950 il Dottor Ernst Grafenberg scoprì il Punto G. Lo scienziato aveva infatti scoperto che la pareti vaginali della donna sono ricche di terminazioni nervose e, un punto, diciamo, lo è più di tutti gli altri. Si tratta di una zona lungo l’uretra che è molto sensibile posizionata a circa 4 o 5 centimetri di profondità. Ovviamente ogni donna è diversa e quindi bisogna sperimentare per trovare il punto corretto che dona il massimo di piacere. Al tatto, per riconoscerla, sappiate che è una zona un po’ più ruvida e si trova verso l’alto, quindi, per capirci, verso la pancia.

Il Punto G è uguale per tutte le donne?

Dovete ricordare comunque che non è detto che, una volta trovato il punto G ci sia un piacere pazzesco e inarrestabile. Molte donne hanno dichiarato di non provare quasi nulla con questo tipo di stimolazione. Altre invece preferiscono nettamente la stimolazione del clitoride. Ognuna di noi, ovviamente è diversa e quindi anche per il Punto G e il tipo di piacere che si prova ci sono delle varianti importanti da tenere in considerazione. Non agitatevi quindi se non lo trovate, se voi stesse o la vostra partner non prova piacere. Il sesso è esplorazione e scoperta, non dovete avere particolare fretta a riguardo.

(Photo by Daria Shevtsova from Pexels)