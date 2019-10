Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne: che lavoro fa e dove. Tutto sull’ex fidanzato di Ida Platano.

In questi ultimi giorni il Trono Over di Uomini e Donne ha letteralmente fatto scalpore. Si è scatenato il caos in studio per la lunga e tormentata storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano che, finalmente, sembra giunta al capolinea. Ida ha chiuso la porta in faccia a Riccardo, nonostante lui le abbia letto una commovente lettera. La corteggiatrice bresciana, infatti, è volata tra le braccia di Armando con il quale sembra aver trovato un nuovo e speciale feeling. Riccardo pare abbia lasciato il programma in lacrime, distrutto per aver capito di aver perso per sempre la sua metà. Ma nonostante ciò Riccardo ha una buona fanbase che lo sostiene e anche sul lavoro ha dei colleghi che lo supportano. Già, ma che lavoro fa Riccardo Guarnieri?

Dove lavora Riccardo Guarnieri?

Il mestiere dell’ex fidanzato di Ida è semplice. Riccardo è un operaio che lavora a Statto, una cittadina nei pressi di Taranto. Un lavoro semplice, al quale però accompagna anche una carriera su Instagram visto che il suo profilo è ormai seguitissimo e ha circa 150mila followers.

Riccardo e Ida: è veramente finita?

Dopo anni di tira e molla pare che la Platano si sia veramente stufata e abbia deciso di guardare avanti. Come sappiamo Riccardo ha scritto una lettera per lei, piena di amore, ma la donna non sembra essere stata particolarmente convinta. Anzi. Riccardo pare che abbia lasciato il programma in lacrime e che non voglia più tornare. Una situazione simile a quella che già abbiamo vissuto in passato, ma al contrario. All’epoca era Ida che, in lacrime, lasciava sempre lo studio perché non ne poteva più di vedere Riccardo lanciarsi in nuove storie d’amore. Ora tutto è cambiato, e sembra che sia veramente per sempre.