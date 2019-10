Taylor Mega ha fatto una rivelazione davvero ‘choc’ su Instagram: l’influencer ha svelato un dettaglio della sua vita ‘intima’ che ha scatenato i fan.

Taylor Mega è una ragazza molto aperta e disinibita e parla senza peli sulla lingua di qualsiasi argomento. Ultimamente ha fatto delle rivelazioni choc sul suo passato, raccontando di aver avuto problemi di tossicodipendenza, ma anche una confessione molto forte sul suo presente, perché ha svelato in tv che soffre di un disturbo alimentare. Insomma, Taylor è una persona molto ‘particolare’, e ultimamente è finita nel vortice del gossip per la sua relazione omosessuale con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo, che ha scatenato non poche polemiche. Qualche ora fa Taylor ha fatto una delle sue rivelazioni, facendosi sfuggire un dettaglio della sua vita ‘intima’: le sue parole hanno fatto impazzire i fan, ecco cosa ha raccontato l’influencer.

Taylor Mega, rivelazione su Instagram: il dettaglio sulla sua vita ‘intima’

Taylor Mega è sempre molto disinibita sui social. L’influencer pubblica tanti momenti della sua vita quotidiana su Instagram, compresi foto e video con abiti succinti o addirittura senza vestiti. I fan impazziscono per i contenuti che pubblica, e poche ore fa Taylor li ha mandati in delirio per una rivelazione ‘choc’ che ha fatto nelle sue stories. L’influencer ha mostato ai followers la sua nuova Play Station, e si è ripresa mentre installava nuovi giochi da provare. Taylor ha sempre detto che le piace giocare con la PS e questi video lo confermano.

Ma l’eccitazione per il nuovo acquisto è tale da portarla a fare una rivelazione: ‘Da oggi in poi non si fa più l’amore 5 volte al giorno, passerò tutto il tempo a giocare con la Play’, ha detto. La sua confessione è molto ‘intima’, ma le sue parole rispecchiano davvero la realtà? Beh, questo non ci è dato saperlo, ma di sicuro possiamo dire che il tono di Taylor sembrava piuttosto serio.