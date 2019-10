Amici Celebrities, ecco chi è andato in finale e chi è stato eliminato durante la quinta puntata: tutte le emozioni della serata e come rivedere tutto.

Amici Celebrities è giunto quasi alla fine. Ieri è andata in onda la semifinale del programma e tantissime sono state le emozioni che il pubblico ha vissuto insieme ai concorrenti rimasti in gara, che da 6 sono diventati 4, i finalisti di questa prima edizione ‘vip’ del talent. Alla conduzione ancora una volta Michelle Hunziker, che ha invitato come giudice speciale la ‘padrona di casa’ Maria De Filippi. Grande sinergia tra le due conduttrici, che si sono spalleggiate per tutta la serata. Ma proviamo a rivivere insieme tutte le emozioni di questa quinta puntata.

Amici Celebrities, chi sono gli eliminati della quinta puntata e come rivederla

La semifinale di Amici Celebrities è stata ricca di colpi di scena e grandi emozioni. Divisa in 5 gironi, la puntata ha visto man mano l’elezione dei finalisti e due eliminazioni. Nel primo girone, il primo classificato è stato Filippo Bisciglia, che si è guadagnato la prima giacca d’oro; poi è stata la volta del girone eliminatorio, in cui l’ultimo classificato ha dovuto lasciare il programma, e si è trattato di Laura Torrisi, che ha salutato tutti tra le lacrime. Il terzo girone è stato invece volto ad eleggere un finalista, e in questo caso è stata Pamela Camassa a guadagnarsi la maglia d’oro, battendo Massimiliano Varrese in uno scontro diretto dopo un iniziale ex-aequo al primo posto in classifica.

Il quarto girone ha visto ancora l’elezione di un finalista, e stavolta è Ciro Ferrara a finire primo contro Massimiliano Varrese ed Emanuele Filiberto. Infine, lo scontro ad eliminazione tra questi due concorrenti, ha visto l’ultima maglia d’oro a Varrese, e la conseguente eliminazione del Principe. Insomma, non sono mancate certo le emozioni nella quinta puntata di Amici Celebrities, che è possibile rivedere in streaming, sul portale di Mediaset Play, in attesa della finalissima di mercoledì prossimo, che decreterà il vincitore della prima edizione ‘vip’ del Talent Show.