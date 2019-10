Amici Celebrities, Maria De Filippi finisce nella bufera subito dopo la messa in onda della puntata: ecco le accuse del pubblico nei suoi confronti.

Maria De Filippi ha lasciato a Michelle Hunziker la conduzione di Amici Celebrities, dopo le prime tre puntate. La moglie di Maurizio Costanzo aveva scelto fin da subito la collega per questo programma, ma lei era impegnata con Striscia la Notizia e ha potuto prendere il timone del Talent Show solo a partire dalla quarta puntata. Ieri è andata in onda la semifinale, che è possibile rivedere su Mediaset Play, ma Maria è tornata nello studio in veste di giudice esterno, invitata proprio dalla Hunziker. La De Filippi è stata chiamata a dare un voto ai concorrenti in gara in alcuni momenti della serata, e ha un po’ spalleggiato la collega nella conduzione, sentendosi chiaramente ‘a casa’: ma il suo comportamento non è piaciuto a gran parte del pubblico dello show, che ha travolto la conduttrice con accuse e critiche.

Maria De Filippi nella bufera dopo la puntata di Amici Celebrities: le accuse del pubblico

Maria De Filippi è finita nella bufera durante e dopo la messa in onda della semifinale di Amici Celebrities. La conduttrice è stata in studio con Michelle Hunziker in qualità di giudice esterno, ma non è riuscita a vestire solo ed esclusivamente le vesti di ‘ospite’. Sentendosi chiaramente a casa, in una programma che conduce praticamente da 20 anni, la De Filippi è intervenuta spesso nel corso della serata, facendo in un certo senso da co-conduttrice. La cosa non sembra affatto aver infastidito Michelle, che anzi si è detta felice della sinergia e della collaborazione con la collega, ma gran parte del pubblico non la pensa così. Tantissime le critiche nei confronti di Maria De Filippi, accusata di aver voluto fare la ‘padrona’ durante il programma e di essere stata troppo invadente: ecco alcuni dei tantissmi commenti che sono arrivati durante e dopo la puntata.