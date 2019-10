Anna Pettinelli e Stefano sono ospiti a Uomini e Donne, ma quando entra Cecilia la Pettinelli perde la testa.

La puntata di Uomini e Donne oggi è dedicata al Trono Classico, ma Maria De Filippi fa entrare subito Alessia Marcuzzi per parlare di Temptation Island e di una coppia particolare Anna Pettinelli e Stefano.

Anna e Stefano dopo Temptation Island

Alessia Marcuzzi spiega a Maria che era un po’ in difficoltà: “Anna era sempre stata la santa del gruppo, cercavamo di dirle che non c’era niente di che, ma era andata fuori di testa. Pensavo mi desse i video in testa!”. Entrano così in studio Anna e Stefano che va da Maria e le dice: “Tu mi avevi detto che mi sarei infuriata come una bestia e così è stato”. La padrona di casa ride e dichiara: “Tu spiegavi a tutti i comportamenti degli altri, davi consigli e poi…”. La Pettinelli spiega che siamo tutti bravi a dare consigli agli altri poi quando tocca a se stessi le cose cambiano. “Serena ha fatto di tutto per tenermi dentro, quindi sapendo questo ogni cosa che mi diceva per me era falsa ed ero convinta che Stefano facesse una storia d’amore con Cecilia. Mia figlia mi ha detto che sono pazza”.

Anna Pettinelli contro Cecilia: la lite in diretta

Entra così Cecilia, la tentatrice che aveva trascorso tempo con Stefano e la Pettinelli quando la vede entrare dice: “Però si è messa giù da gara, si è messa proprio la prima cosa che ha trovato”. Anna chiede perché si sia messa a piangere e Cecilia spiega: “Quando se ne è andato mi sono commossa perché quel rapporto di amicizia che avevamo lì non si poteva più avere. Secondo me era esagerata la tua reazione, dall’altra capisco”. Le due iniziano subito a litigare e Cecilia non si trattiene: “Non fai parlare”. La Pettinelli perde la testa: “Non permetterti di darmi indicazioni sulla mia vita e sul mio rapporto. Ho visto quello che mi è bastato per fare un discorso a lui. È il mio uomo non puoi capire cosa c’è tra me e lui”. Interviene così Maria De Filippi per placare la situazione.