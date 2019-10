Chi è Daniele Liotti: Moglie, Età, Instagram – Il retroscena sulla vita dell’attore di Un Passo Dal Cielo

Bello e bravo, l’attore Daniele Liotti è entrato nel cuore di tutti gli appassionati di Un Passo dal Cielo. Per chi non lo sapesse, la sua fama iniziò nel mondo del calcio che abbandonò per dedicarsi alla televisione.

Non è sposato, ma è fidanzato con l’attrice, ex modella e ballerina, Cristina D’Alberto. Ma vediamo più nel dettaglio alcune curiosità sulla vita di Daniele Liotti.

Daniele Liotti ha 48 anni ed è l’attore protagonista della serie Un Passo dal Cielo in onda su Rai Uno.

Da ragazzo voleva diventare un calciatore professionista ed è arrivato anche nella giovanile della Roma, ma un infortunio lo ha costretto ad abbandonare lo sport. Non solo il calcio, Daniele ha lasciato la facoltà di giurisprudenza dopo pochi esami, per dedicarsi alla recitazione, iniziando a lavorare prima come modello e poi come attore.

La carriera di Daniele Liotti inizia nel 1995 sia nel piccolo schermo che nel cinema, ma inizialmente sembra che venga più apprezzato all’estero che in Italia. Infatti, il giovane attore comincia a lavorare in Spagna.

Per quanto riguarda la vita privata, Daniele Liotti non è sposato ma condivide la sua vita con Cristina D’Alberto con cui ha messo al mondo Beatrice di 2 anni. Ma non è l’unica figlia di Daniele Liotti. L’attore, infatti, a soli 27 anni è diventato padre di Francesco, avuto con una donna di nome Arianna. L’attore e la compagna di allora si sono separati quando il bambino non aveva neanche 3 anni. Adesso l’attore di Un Passo dal Cielo vive in una vera e propria famiglia allargata che riesce a gestire tra i vari impegni lavorativi.

Daniele Liotti non si è mai sposato e per il momento non ha nessuna intenzione di farlo con la fidanzata Cristina D’Alberto, non essendo a favore di questo sacramento considerandolo un concetto superato.

Daniele Liotti non ama i social, infatti non è presente su Instagram, ma ci sono solo alcuni contatti creati dai suoi fan.